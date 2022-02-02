В «ПЦУ», состоящей из бывших раскольников самозванцев и самосвятов, предложили Элладской Православной Церкви обратить внимание на каноны и отлучить от Церкви «рукоположенных» Филаретом «иерархов» из Греции, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на сайт «ПЦУ».

Участники заседания синода «ПЦУ» 2 февраля «выразили просьбу» к Синоду Элладской Православной Церкви рассмотреть вопрос об отлучении от Церкви как минимум двух «иерархов» УПЦ КП.

«Учитывая совершённые новые преступления против священных канонов, Синод выразил просьбу к Священному Синоду Православной Церкви Греции рассмотреть вопрос об отлучении Авксентия Мариниса и Георгия (Хризостома) Каллиса от Церкви», — указано в тексте.

По сообщению ПЦУ, «последователи старокалендарной схизмы из Греции не состоят в церковном общении с Украинской Православной Церковью (ПЦУ, — Ред.) и ни при каких обстоятельствах не будут приняты в такое общение».

Впрочем, всё последнее время греки и фанариоты делают вид, что на Украине якобы окончательно уврачёван раскол, а потому никак не реагируют на действия лже-патриарха Филарета Денисенко, который уже со сути воссоздал «Киевский патриархат» и начал открывать свои епархии даже в Греции.

В этих условиях советы украинских раскольников Элладской Православной Церкви, как ей поступать на своей канонической территории в отношении других раскольников, не могут вызвать ничего, кроме удивления и раздражения.

Русская линия