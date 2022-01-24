24 января 2022 года в Челябинске на Алом поле, которое до революции 1917 года называлось Александровской площадью, состоялось торжественное открытие и освящение памятника Императору Александру II. Монарх внёс большой вклад в развитие города, сообщил собравшимся во время церемонии открытия митрополит Челябинский и Миасский Алексий, передаёт ТАСС.

По двум размытым фотографиям 1891 года, чудом сохранившимся в Госархиве Челябинской области, удалось восстановить эскиз памятника Императору Александру II. Скульпторы из подмосковного Жуковского работали день и ночь, чтобы воссоздать былое величие монумента, сообщает телеканал «Царьград». Известно, что памятник Царю-Освободителю взорвали большевики, эскизы, чертежи — вся документация была уничтожена. Но, оказалось, вычистили не всё! Православные челябинцы попросили восстановить монумент. Общество «Царьград» и Фонд Святителя Василия Великого сделали всё, чтобы в январе 2022 года Царь-Освободитель вернулся в город.

«Здесь, на Алом поле, которое когда-то называлось Александровской площадью, рядом с храмом в честь благоверного князя Александра Невского будет, наконец-то, открыт памятник Государю Императору Александру II. Очень символично, что именно на Алом поле, где есть памятники советской эпохе, мы открываем памятник, посвящённый человеку, который внёс большой вклад в развитие нашего города ещё в имперские времена», — сказал владыка Алексий, открывая памятник.

«Государя очень любил народ. Неслучайно он получил наименование Александр Освободитель, потому что он отменил крепостное право. Сама жизнь императора была очень достойна. А его кончина была блаженной. Мы помним, что на него совершалось много покушений. И во время последнего покушения, когда в него бросили бомбу, он мог спастись. Но он стал помогать раненым людям. И тогда его настигла вторая бомба, в результате Государь скончался. Мы все разные. Придерживаемся разных взглядов, разных убеждений. Но нам дорога наша история. Нам дорога наша Россия. И сегодня мы восстанавливаем нашу историческую память», — сказал владыка.

Архипастырь выразил надежду, что монумент послужит украшением Челябинска и будет напоминать о славной истории Отечества, города и народа.

Как отметил учредитель телеканала «Царьград» и один из инициаторов установки монумента, православный меценат Константин Малофеев, таким образом мы возвращаем великому русскому Императору наш долг. «Потому что абсолютное большинство русских людей — потомки тех крестьян, которых в 1861 году освободил Александр II, отменив крепостное право», — напомнил он.

Стоит добавить, что до 1917 года по всей России было более трёх тысяч памятников Царю-Освободителю. Однако они были разрушены, сейчас настало время восстановить справедливость.

Малофеев также указал, что памятник находится перед храмом святого благоверного князя Александра Невского. Сам собор сейчас находится на реставрации. Интересно, что во время восстановительных работ под толстым слоем советской побелки обнаружились уникальные фрески. «Своды расписаны фресками учеников школы великого русского художника Виктора Васнецова. Дай Бог, чтобы восстановление храма было благополучно завершено!» — добавил Малофеев.

Бронзовая фигура Императора в полный рост установлена на гранитном постаменте. Общая высота конструкции составляет порядка девяти метров.

Император Александр II неразрывно связан с историей Южного Урала. Ещё наследником он побывал в Челябинске, также на Миасском заводе, Златоустовском заводе, в Верхнеуральске. Когда в 1881 году он был убит, многие жители инициировали установку памятников, в Челябинске в память об Императоре воздвигли храм Александра Невского (этот святой был покровителем убитого Царя), а в Златоусте Александру II поставили большой памятник, но после революции монумент был уничтожен.

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