22 января 2022 года на Фанар прибыла делегация Александрийской Церкви с целью вручить Константинопольскому Патриарху официальное послание Александрийского Патриарха Феодора в связи с учреждением Экзархата Русской Церкви в Африке, сообщает Orthodoxianewsagency.gr.

В состав прибывшей в Стамбул делегации вошли митрополит Камерунский Григорий, митрополит Замбийский Иоаннис, а также епископ Тулиарский Продром. Помимо этого на встрече присутствовал иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Димитриадский Игнатий.

О чём шла речь во время состоявшихся переговоров, не сообщается. Однако, греческие СМИ уже писали, что Александрийский Патриарх Феодор настаивает на созыве синаксиса Предстоятелей греческих Патриархатов плюс Кипрской Церкви. Этот «собор» должен осудить церковную Москву и поддержать Александрийского Патриарха.

Созвать такое совещание, по мысли Патриарха Феодора, должен Патриарх Варфоломей, но не факт, что он решится на такой шаг, ведь ситуация в мировом Православии после признания Фанаром украинских раскольников крайне напряженная, и Иерусалимский и Антиохийский Патриархи могут попросту отказаться от участия в этом собрании. В таком случае, глава Фанара потеряет лицо, а этого он допустить не может.

Надо полагать, именно поэтому делегации по Поместным Церквам сейчас отправляет Александрийский Патриарх Феодор, а не Патриарх Варфоломей, хотя приглашать на синаксис — это исключительно его прерогатива. Александрийские клирики постараются оценить положение дел «на местах», а потом сообщить об этом Фанару. Только после этого Патриарха Варфоломей может объявить о созыве такого собрания.

Русская линия