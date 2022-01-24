В Сербской Православной Церкви заявили, что информация о предстоящем мирном визите Сербского Патриарха Порфирия в Константинопольский Патриархат не соответствует действительности, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на белградское информагентство «Танюг».

В сербском издании сообщили, что ряд греческих ресурсов ранее разместили сообщения о готовящемся посещении Предстоятелем Сербской Церкви Константинопольского Патриарха Варфоломея, которые оказались недостоверными. В Сербской Церкви отметили, что «в нынешних обстоятельствах» Патриарх Порфирий не планирует выезжать за пределы Сербского Патриархата.

Что имеется в виду под этими «особыми обстоятельствами», остаётся только догадываться. Патриарх Порфирий не так давно сдал положительный тест на коронавирус, и скорее всего, речь в данном случае идёт о продолжающейся пандемии. Однако, нельзя не заметить, что отношения между Сербской и Константинопольской Церквами остаются крайне напряжёнными. Совсем недавно Патриарх Варфоломей принял у себя на Фанаре македонских раскольников, а потому визит Патриарха Порфирия в Стамбул сейчас кажется, как минимум, несвоевременным.

Впрочем, на Фанаре заявляют, что с нетерпением ждут Сербского Предстоятеля в гости. 16 января 2022 года официальный сайт Константинопольского Патриархата разместил сообщение о встрече Патриарха Варфоломея со спикером парламента Черногории Алексом Бечичем. В числе другой информации о встрече было указано, что «Патриарх также сообщил своему высокому гостю, что согласно всеправославным правилам мирный визит нового Сербского Патриарха г-на Порфирия на Фанар ожидается с радостью».

Это и стало поводом для сообщений о готовящемся скором визите.

Русская линия