В Московской Патриархии вновь призвали усилить в московских храмах контроль за ношением медицинских масок

Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Дионисий 22 января 2022 года издал очередное циркулярное письмо, в котором предписал к исполнению преосвященным архиереям, управляющим викариатствами г. Москвы и председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству соблюдение ограничительных мер в храмах в связи с пандемией, сообщает Патриархия.Ru.

«В связи с распространением штамма омикрон коронавируса SARS-CoV-2 и рекордными значениями числа ежедневно выявляемых в Москве носителей упомянутого вируса, считаю важным адресовать наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, настоятелям приходов и подворий Московской епархии следующие указания:

— усилить контроль за соблюдением в подведомственных приходах, подворьях и монастырях ранее предписанных профилактических мер, особенно же: ежедневной термометрии духовенства и сотрудников; ношения масок духовенством, сотрудниками и прихожанами; регулярного проветривания помещений и тщательной уборки поверхностей; регулярной дезинфекции рук духовенством и сотрудниками;

— при появлении у священнослужителей или сотрудников признаков ОРВИ обязывать таковых оставаться дома до исчезновения этих симптомов, а при повышении температуры — проходить тест ПЦР;

— о заболевших коронавирусной инфекцией клириках неукоснительно сообщать отцам благочинным (о клириках и насельниках монастырей — в Синодальный отдел по монастырям и монашеству); также своевременно сообщать об их выздоровлении.

Кроме того рекомендую:

— до стабилизации эпидемической обстановки воздержаться от соборных служб с участием клириков разных храмов;

— по усмотрению настоятелей перевести в онлайн-режим воскресные школы, действующие в небольших и плохо проветриваемых помещениях.

Прошу Преосвященного председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, Преосвященных, управляющих викариатствами, и отцов благочинных довести данные рекомендации до сведения подведомственных наместников, настоятелей и игумений. Кроме того, настоятельно рекомендую отложить очные викариатские и благочиннические мероприятия с участием большого числа людей до стабилизации эпидемической обстановки".

Русская линия