Против владыки до сих пор заведено уголовное дело в связи с «нарушением им» ограничительных мер по коронавирусу…

В Черногории до сих пор продолжается судебное разбирательство по делу против митрополита Черногорского Иаонникия и нескольких черногорских священников, которые 2020 году приняли участие в праздновании памяти святого Василия Острожского, и в результате были обвинены безбожными властями Черногории в нарушении ограничений по коронавирусу. Об этом на своих страницах напоминает греческое издание Orthodoxianewsagency. gr, отметив, что заседание суда было вновь отложено в связи с болезнью нескольких священнослужителей.

12 мая 2020 года полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей Сербской Православной Церкви за участие в празднованиях и Крестном ходе в честь святого Василия Острожского в период карантина.

После допроса в Центре безопасности Никшича, иерарха и священников около 2 часов ночи доставили в Генеральную государственную прокуратуру, где они были заключены под стражу после более чем 2 часов допроса. Прокурор принял решение о задержании священнослужителей на срок до 72 часов. Один из священников, отец Слободан Йокич, не был допрошен, потому что он находился в больнице.

Полиция арестовала священнослужителей после многотысячной Литургии в Никшиче, которую квалифицировала как «незапланированную». По словам священников, верующие собрались на празднования в честь святого Василия Острожского по собственной инициативе.

При аресте священники просили собравшихся соблюдать спокойствие и никоим образом не причинять вреда полиции.

После ареста верующие пришли к зданию Центра безопасности, стояли, молились, и ждали выхода священнослужителея. Время от времени собравшиеся скандировали: «Не отдадим владыку!».

13 мая 2020 года Патриарх Сербский Ириней и президент Республики Сербия Александр Вучич в ходе телефонного разговора выразили глубокую обеспокоенность по поводу ареста епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской Церкви.

Президент Сербии и Предстоятель СПЦ призвали верующих к миру, во избежание беспорядков и конфликтов. Патриарх Ириней напомнил, что преследования властей Черногории в отношении Сербской Православной Церкви начались с принятия антицерковного закона о свободе вероисповедания

В результате владыку Иаонникия и священнослужителей отпустили, однако уголовное дело против них до сих пор не закрыто.

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