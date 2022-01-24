Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2022

В России поминают казаков, павших от рук большевицкой власти
Сегодня очередная годовщина издания советской «директивы о расказачивании»…

День памяти казачестваСегодня, 24 января 2022 года, как и каждый год в день издания «директивы о расказачивании», на Ставрополье и по всей России вспоминают жертв политических репрессий казачества. В память о невинноубиенных казаках Божественные литургии и панихиды прошли в храмах Русской Православной Церкви в России и заграницей, сообщает портал Северного Кавказа.

24 января в 1919 году Оргбюро ЦК РКП (б) выпустило циркулярную инструкцию, вошедшую в историю как «директива о расказачивании». Она была обращена «ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах». В преамбуле инструкции содержались слова о «поголовном истреблении» и «недопустимости компромиссов». Это день памяти о людях, отправленных в лагеря и ссылки, расстрелянных без суда и следствия. Тогда под клеймо «врагов народа» и их «пособников» попали целые семьи, в которых даже само слово «казак» оказалось под запретом.

В Ставрополе в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери пришли помолиться казаки Ставропольского городского казачьего общества, члены совета стариков и казачьей дружины. Службу провел войсковой священник Терского казачьего войска митрофорный протоиерей Павел Самойленко.

Поминальные мероприятия прошли во многих населенных пунктах региона. Так, в станице Суворовской местные казаки совершили панихиду в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, прошли пешим и конным маршем до памятника героям Георгиевским кавалерам. Службу провёл настоятель станичного храма отец Роман.

Казаки Изобильненского городского общества почтили память по убиенным казакам у Поклонного креста в станице Новотроицкой. Молебен провёл отец Евгений.

Русская линия

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