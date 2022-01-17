Русская линия
Сводка новостей от 17 января 2022

Поправки в Конституцию
Белорусская Православная Церковь призвала верующих поддержать поправки в Конституцию Белоруссии по защите традиционной семьи и против абортов…

Две мамыБелорусская Православная Церковь призвала верующих страны принять участие в обсуждении и поддержать проект изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, в котором имеются положения о защите жизни с момента зачатия и традиционных понятий брака и семьи, сообщает Фома.Ru.

Как отмечено в обращении, закреплённые в Конституции поправки «будут иметь определяющее значение для последующего развития общества и государства».

При этом, как говорится в тексте, важно, чтобы в новой редакции Основного закона страны «нашли соответствующее отражение» вопросы, связанные с мировоззренческими, духовно-нравственными и культурными ценностями белорусского народа.

«К сожалению, в настоящее время под влиянием различных факторов традиционные духовно-нравственные ценности подвергаются пересмотру. Требует защиты даже такой основополагающий институт общества, как семья. Её традиционное значение и роль ставятся под сомнение, а семейное воспитание подрастающего поколения зачастую не рассматривается в качестве приоритетного», — указано в обращении Белорусской Церкви.

Так же, по словам авторов документа, поправками в Конституцию важно защитить человеческую жизнь с момента её зачатия.

Русская линия

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Поправки в Конституцию
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