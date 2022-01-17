Патриарх Сербский Порфирий: Ни к чему хорошему действия Константинопольского Патриархата на Украине не привели

Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий заявил, что Сербский Патриархат продолжит поддерживать каноническую Украинскую Православную Церковь и не станет признавать украинских раскольников в лице «ПЦУ», сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на официальный сайт Сербского Патриархата.

В интервью изданию «Международная жизнь» Патриарх Порфирий рассказал, что позиция Сербской Церкви по вопросу ПЦУ известна, и она не изменится. «Мы не изменим нашу позицию. Оказываем и продолжим оказывать значительную поддержку Митрополиту Онуфрию и его Церкви», — подчеркнул Патриарх Порфирий.

Он отметил, что Украина, как и Черногория, пережила распад федеративного государства, и «в этом событии неприятели Православия — а я бы сказал: неприятели христианства — увидели возможность расколоть автокефальные или автономные Церкви. Поэтому мы хорошо понимаем, что происходит на Украине», — заявил Предстоятель Сербской Церкви.

Оценивая вмешательство Фанара в дела УПЦ, Патриарх Порфирий отметил, что ничего хорошего оно не принесло. «Скажу только, что вопреки той поразительной легкости, с которой Константинопольский Патриархат оставил без внимания святые каноны, экклесиологию, вековой порядок Православной Церкви, Священное Предание, мы по существу — как и, убеждён, сестринская Русская Православная Церковь, — не отказываемся от любви к Матери-Церкви», — подчеркнул Патриарх Порфирий.

Он заверил, что и в Сербской, и в Русской Церквах надеются и молятся, «что придёт день, и как можно скорее, когда будут отринуты неправославное антицерковное влияние и нецерковные проекты, которые, как я могу видеть, никому и на Украине не принесли ничего хорошего, и когда мы все в духе соборности Церкви вернёмся к братской любви и всеправославному решению всех проблем».

При этом Предстоятель Сербской Церкви высоко оценил статус самоуправления УПЦ. Он подчеркнул, что хорошо понимает, что происходит на Украине, и высоко ценит «то, как блаженной памяти Патриарх Алексий вел корабль Русской Церкви в те бурные и тяжелые времена», также как сейчас Патриарх Кирилл.

«Самая широкая свобода, полная автономия в управлении, которую Русская Православная Церковь предоставила Украинской Православной Церкви, есть пример проявления высочайшей икономии и церковного сознания», — подытожил Патриарх Порфирий.

Русская линия