Российские власти, как и в прошлом году, не стали ограничивать крещенские купания в праздник Богоявления, однако, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион призвал всё же закрыть купели.

«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», — митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Архиерей напомнил, что «вирус никуда от нас не ушёл» и что врачи предупреждают о вспышке «омикрона» уже в феврале. По мнению митрополита, лучше посвятить время, оставшееся до обещанной вспышки коронавируса, тому, чтобы повысить свой иммунитет, сделать прививку, сообщает Интерфакс.

Впрочем, авторитет владыки Илариона среди верующих крайне невысок, а потому все, кто традиционно окунался в купели на Крещение, скорее всего, сделают это и в этом году. В данном случае жаль только верующих и священнослужителей Волоколамска, которым, очевидно, будет запрещено обустраивать купели. Однако, ничто не мешает им поискать купели в других епархиях.

Русская линия