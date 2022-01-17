Митрополит Екатеринбургский Евгений: Моего совета постоянно спрашивает паства. Но я не могу им однозначно сказать, вакцинироваться или нет, принимать QR-код или не стоит

Глава Екатеринбургской митрополии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в эфире программы «Стенд с Максимом Путинцевым» пояснил свою позицию на счёт применения властями QR-кодов и принудительной вакцинации. Архиерей попросил не причислять его к противникам подобных мер, однако отметил, что все эти темы вызывают много вопросов у верующих, и специалисты до сих пор не могут дать на них удовлетворительного ответа.

«Люди у нас приходят с вопросами в первую очередь к кому? На „прямую линию“ к Президенту и к губернатору, или к батюшке и митрополиту. И мне задают вопросы: ставить прививку или не ставить, принимать QR-код или нет? Понятно, что я не являюсь врачом, каким-то там специалистом по социальным технологиям, чтобы объяснить и обосновать: надо, не надо, можно, нельзя. Поэтому я стараюсь адресовать эти вопросы специалистам», — отметил владыка Евгений.

Однако, по словам архипастыря, однозначных ответов эксперты до сих пор дать не в состоянии.

«Я не нахожу ответа, не нахожу единогласия среди специалистов, среди врачей, среди специалистов по социальным технологиям. Не нахожу, но вижу, что решения-то принимаются. Решения принимаются, что без QR-кодов сюда пускать, а туда не пускать, прививки таким категориям ставить, а таким не ставить. И вместе с теми людьми, которые мне задают вопросы, я их, собственно, и задаю. Ребята, давайте научно обоснуем. Итогом (моего обращения) был призыв вернуть науку на место, пусть специалисты, придя к консенсусу, единодушно ответят на вопрос: прививка — кому можно, кому нельзя, QR-код — что он в сухом остатке даёт относительно эпидемической стабильности в стране. Мы понимаем, что это интересно — управлять потоками людей, но что это даёт относительно эпидемии? Это вопрос», — сказал митрополит Евгений.

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