В Русской Православной Церкви поддержали флешмоб против концертов экс-вокалиста Rammstein, который пропагандирует аборты и ненавидит детей…

В Русской Православной Церкви призывают активистов принять участие во флешмобе за отмену концертов Тилля Линдеманна, известного многим как вокалиста метал-группы Rammstein, сообщает Интерфакс.

«Наши юристы и эксперты Родительской палаты отреагировали на предстоящие концерты Линдеманна. Они нашли многочисленные и грубые нарушения действующего законодательства и составили соответствующее обращение в правоохранительные органы с просьбой отменить намеченные в России выступления певца.(..) Поддержать членов Родительской палаты и родителей-активистов может каждый желающий, выразив своё отношение Линдеманну в комментариях на его странице в Инстаграме и приняв участие в адресованном ему флешмобе со словами: «Тилль, оставайся дома!» — призвал в социальных сетях председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов.

26 января исполнитель собирается выступить в Новосибирске, 28 января — в Москве.

Священник отметил, что творчество эпатажного артиста имеет деструктивную направленность: так, в рамках концертного тура «Я ненавижу детей» он исполняет одноименную песню и песню «Благословляю аборт». Кроме того, в его клипах присутствуют жестокие сцены насилия с расчленением трупов.

«11 января — в день памяти 14 тысяч убиенных в Вифлееме младенцев — начался флешмоб #тилльсидидома. Давайте совместными усилиями донесём до исполнителя, что в нашей стране ему не рады, и попытаемся отменить это выступление — ведь предоставление площадки немецкому артисту для пропаганды абортов русским людям недопустимо!» — призвал священник Русской Православной Церкви.

Русская линия