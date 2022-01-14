В России в 2021 году на 80 тысяч выросло число разводов…

В России за девять месяцев 2021 года было зарегистрировано почти на 80 тысяч больше разводов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Минюста, сообщает RT.

В Минюсте уточнили, что число разводов за девять месяцев текущего года всего составило 481 тысяч 176. В 2020 году было зафиксировано 401 тысяча 339 разводов.

При этом, как отметили в пресс-службе ведомства, за девять месяцев 2021 года значительно выросло и количество браков — и было зарегистрировано 721 тысяча 77, в то время как в 2020 году за этот же период их количество составило 581 тысяча 320.

Таким образом, несложно подсчитать, что в России распадается более половины семей, вступивших в брак. И это при том, что официальная статистика никак не учитывает тот факт, что всё большее число россиян вообще никак не регистрируют свои отношения.

Русская линия