Русская линия
Сводка новостей от 14 января 2022

Россияне продолжают разводиться
В России в 2021 году на 80 тысяч выросло число разводов…

РазводВ России за девять месяцев 2021 года было зарегистрировано почти на 80 тысяч больше разводов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Минюста, сообщает RT.

В Минюсте уточнили, что число разводов за девять месяцев текущего года всего составило 481 тысяч 176. В 2020 году было зафиксировано 401 тысяча 339 разводов.

При этом, как отметили в пресс-службе ведомства, за девять месяцев 2021 года значительно выросло и количество браков — и было зарегистрировано 721 тысяча 77, в то время как в 2020 году за этот же период их количество составило 581 тысяча 320.

Таким образом, несложно подсчитать, что в России распадается более половины семей, вступивших в брак. И это при том, что официальная статистика никак не учитывает тот факт, что всё большее число россиян вообще никак не регистрируют свои отношения.

Русская линия

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В России в 2021 году на 80 тысяч выросло число разводов...
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