Союз «Родительская палата» просит женщин сообщать, если во время беременности врачи принуждали их к аборту, навязывали таблетки, провоцирующие выкидыш, или стерилизацию. Об этом рассказала сопредседательница Палаты Надежда Жилина. Она уточнила, что организация собирает случаи за последние год — полтора, сообщает Милосердие.Ru.

Сообщения принимаются в соцсети организации. При этом, рассказать о своем опыте можно анонимно, например, написав только имя, возраст, город, назвав женскую консультацию, фамилию врача желательно. Все истории будут опубликованы в соцсети, однако, если женщина не желает огласки, её рассказ просто примут к сведению.

«Эти исследования не пойдут в силовые ведомства. Они будут направлены в Минздрав, как часть материалов, для ужесточения ответственности за предлагаемые манипуляции, — пояснила Надежда Жилина. — Мы хотим сбалансировать законодательство и обеспечить право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве, не подвергаясь давлению и унижениям. Последние рекомендации Минздрава уже запрещают склонять к аборту в случае наличия патологий у плода».

«Напоминаем, что в Родительской Палате работает Комитет по защите жизни, демографии и повышению рождаемости. Ваши истории очень помогут нам в противодействии склонению медиками беременных к детоубийству», — сообщили в Палате.

Поводом для начала сбора информации стала история одинокой 35-летней женщины из Альметьевска, на 7 неделе беременности. Врач прямо в кабинете планирования семьи настояла, чтобы она приняла абортивный препарат.

«Расспросив меня о сроках беременности, моем настроении, тут же предложила мне чудо-таблетку, которая решит все мои проблемы. Я и мама сильно сомневались в этом, но она настаивала довольно агрессивно: попросила выйти мою маму и стала предлагать выпить таблетки при ней, уверяя, что никакого вреда для здоровья не будет.

Сама выдавила её из упаковки, сказав, что теперь у неё не товарный вид и мне все равно придётся за неё заплатить, но я всё равно не решалась. Тем не менее, находясь в стрессовом состоянии и под воздействием врача, я приняла эти злосчастные таблетки. Отдала тут же ей деньги — 5500 рублей, — и врач стала выпроваживать меня из кабинета, напутствуя, что я поступила правильно", — цитирует женщину «Аиф».

Ранее Минздрав РФ запретил врачам советовать отказаться от больного ребёнка или сделать аборт. Документ был опубликован в ноябре 2021 года.

Русская линия