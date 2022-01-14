Депутаты Госдумы решили снять с рассмотрения последний законопроект о введении в России кодов для вакцинированных…

Законопроект о COVID-сертификатах с QR-кодами, который будут требовать в общественных местах, решено снять с рассмотрения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, пишет «Российская газета».

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России.

Проект откладывается для доработки, этот вопрос будет обсуждаться на Совете Госдумы 17 января, уточнил Володин. «Уверен, депутаты поддержат это решение», — заявил он.

Он выразил уверенность, что законопроект действительно требует доработки. «Хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — добавил спикер.

Ранее на пленарном заседании 16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о посещении общественных мест по сертификатам о вакцинации. При этом другой правительственный законопроект о кодах на транспорте был сразу отвергнут и снят с рассмотрения.

Что касается принятого в первом чтении закона, то его обещали серьёзно доработать ко второму чтению, чему было посвящено специальное постановление Госдумы. Однако, в Кремле посчитали, что и этот законопроект также стоит, как минимум, отложить.

Что стало причиной такой перемены, остаётся только догадываться. Многие эксперты указывают, что быстрое распространение в мире нового штамма коронавируса «омикрон» делает бессмысленным саму эту меру, поскольку заразиться этим вирусом могут как привитые, так и непривитые.

О том, что «омикрон», несмотря на все маски и введённые ограничения, захватит Россию, не сомневается уже даже глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая стала в последние два года едва ли не главной чиновницей в российской вертикали власти и апологетом ограничительных мер. Это к слову об эффективности всех этих ограничений и самой Поповой.

Нельзя исключать, что отрезвляюще на российские власти подействовали и события в Казахстане, где неожиданно для многих вспыхнули массовые акции протестов, хотя до недавнего времени это государство считалось наиболее стабильным и богатым из всех постсоветских стран СНГ. Недовольство населения легко спровоцировать, и очень непросто потом с этим бороться.

Может быть, поэтому в Кремле решили не будить лихо, пока оно тихо.

Русская линия