Британские защитники детей, выступающие против содомской идеологии, предупреждают о рисках, связанных с использованием детьми китайской соцсети TikTok, под влиянием видеороликов которой молодежь и подростки в Англии массово начинают принимать экспериментальные блокаторы полового созревания и делать операции по смене пола, сообщает Православие.Ru со ссылкой на американский сайт «Christian Post» и британские СМИ.

По сообщению газеты «Дейли Мейл», ролики TikTok с пропагандой изменения пола просматривались жителями Великобритании более 26 миллиардов раз. В таких видео весело и беззаботно рассказывается о разных этапах приёма гормонов и необратимых хирургических операциях. Сообщается, что TikTok стал самым скачиваемым приложением в Великобритании в 2021 году.

Британские родители бьют тревогу, что приложение заставляет уязвимых молодых людей менять свою половую идентичность с пагубными последствиями на всю оставшуюся жизнь. По данным самого приложения, более 25% его пользователей — молодежь в возрасте от 15 до 25 лет и даже дети 4−15 лет — используют сервис в среднем 69 минут в сутки.

А недавно соцсеть Tiktok объявила о начале сотрудничества с платформой Stonewall, печально известной своей пропагандой половых извращений, с целью продвижения материалов по трансгендерной тематике.

«Для нас большая честь, что ЛГБТ±сообщество с самого начала приняло TikTok в качестве платформы для своего самовыражения, образования, построения сообщества и радости», — заявил представитель Tiktok в интервью «Дейли Мейл». «Контент позволяет молодым ЛГБТ±людям понять, что они не одиноки», — прокомментировал представитель Stonewall.

Как отмечает издание, до недавнего времени диагноз «гендерная дисфория» в Англии встречался крайне редко и почти исключительно у мальчиков до пубертатного периода. Сегодня же преобладающей группой являются девочки-подростки после полового созревания, причём разновидность их «гендерной дисфории» является результатом агрессивной транс-пропаганды в Интернете.

Русская линия