Численность христиан на Святой Земле продолжает медленно расти — как это и отмечалось постоянно со времени создания Еврейского государства в 1948 году. При этом рост числа иудеев, мусульман превосходит рост христиан и в процентном отношении христианское население продолжает быть в меньшинстве, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

В соответствии с данными центрального статистического управления Израиля, опубликованными в конце декабря, в стране проживает 182 тысячи христиан, что составляет 1,9% всего населения. За 2020 год прирост христианской общины составил 1,4%.

Чтобы понять, как изменялась доля христиан в населении Израиля, интересно будет обратиться к статистике за прошлые годы. Так, в 1949 году в стране проживало 34 тысячи христиан, в 1970 — 75 тысяч, в 1990 — почти 115 тысяч, а в 2019 — более 180 тысяч.

За тот же период мусульманское население Израиля выросло со 111 тысяч в 1949 году до более 1,6 млн в 2019 году. Иудеев в 1949 году было 1,17 млн, а в 2019 — 6,69 млн. Что касается друзов, то показатели за 1949 и 2019 годы составили соответственно 15 и 143 тысячи.

76,7% христиан Израиля — этнические арабы-палестинцы, большинство из них проживают на севере страны. В одном только Назарете насчитывается 21 тысяча палестинских христиан.

Большинство христиан, не являющихся арабами, живут в Яффе и Тель-Авиве. Среди них преобладают евреи из стран бывшего СССР.

Следует учесть, что израильская статистика учитывает только тех христиан, которые живут в стране постоянно и на законных основаниях. Десятки тысяч гастарбайтеров, находящиеся в Израиле в течение относительно долгого периода времени и составляющие значительную долю христианского населения, не учитываются.

Уровень рождаемости среди израильских христиан остаётся самым низким по стране. В 2020 году в христианских семьях появились на свет 2 497 детей. Доля детей младше 17 лет в этих семьях составляет 1,93%. Для сравнения — среди евреев эта цифра составила 2,43%, а среди мусульман — 2,6%.

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