Русская линия
Сводка новостей от 12 января 2022

Митрополит Клинский Леонид: Заявление Синода Константинопольского Патриархата «вызывает трагический смех и напоминает известную русскую пословицу: «Держи вора!»
В Русской Православной Церкви ответили на обвинения Константинополя в нарушении канонов…

Митрополит Леонид (Горбачев)Русская Православная Церковь не нарушила, а восстановила канонический порядок в Африке, а заявления Константинопольского Патриархата об этом напоминают поговорку «Держи вора!», заявил РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

Синод Константинопольского Патриархата во вторник назвал создание экзархата РПЦ на территории юрисдикции Александрийской Православной Церкви в Африке антиканоническим, и высказался за «восстановление канонического порядка» на Африканском континенте.

«Не мы вошли в каноническую территориальность другой Церкви, не мы подвергли бедам и невзгодам украинский народ, не мы уклоняемся от разумного братского диалога, который помог бы остудить менторский тон Предстоятеля Константинопольской Церкви. Что касается канонического порядка на Африканском континенте, то под омофором Русской Православной Церкви он был восстановлен. И впредь РПЦ будет купировать антиканоничные действия любых руководителей, покушающихся на законы, устои, традиции Церкви», — сказал митрополит Леонид.

Заявление Синода Константинопольского Патриархата в этом случае «вызывает трагический смех и напоминает известную русскую пословицу: «Держи вора!»

Русская линия

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Митрополит Клинский Леонид: Заявление Синода Константинопольского Патриархата «вызывает трагический смех и напоминает известную русскую пословицу: «Держи вора!»
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