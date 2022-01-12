Россия продолжает поддерживать Иерусалимский Патриархат Состоялась очередная встреча Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила с послом России в Израиле… 11 января 2022 года Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Израиле А.Д. Викторов был принят Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофилом III, сообщает Патриархия.Ru. Участники встречи обменялись поздравлениями по случаю Рождества Христова и Нового года. Состоялось обсуждение вопросов обеспечения неприкосновенности православных религиозных объектов Святой земли. Стороны подчеркнули недопустимость любых попыток изменить исторически сложившийся межрелигиозный статус-кво на территории Израиля, в том числе в Старом городе Иерусалима. А.Д. Викторов отметил неизменную приверженность Российской Федерации защите христиан Ближнего Востока. Во встрече принял участие казначей Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Афанасий (Букин). Он передал Его Блаженству ранее запрошенную информацию о наиболее резких случаях проявления агрессии со стороны радикальных иудейских группировок по отношению к подворьям Русской духовной миссии и их насельникам. Русская линия





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