Священный Синод Александрийского Патриархата, состоявшийся 10−12 января 2022 года под председательством Патриарха Феодора II, выразил резкое осуждение того, что он назвал «вторжением» Московского Патриархата в Африканский континент с «неканоническим учреждением там Экзархата Русской Православной Церкви», сообщает Orthodoxianewsagency.gr.

Члены Синода Александрийского Патриархата собирались на этой неделе на заседания три дня подряд, завершив свою работу в среду.

Александрийская Патриархия выразила свою глубокую скорбь по поводу синодального решения Русской Православной Церкви об учреждении Экзархата в пределах канонической юрисдикции древней Александрийской Церкви, назвав его неожиданным.

Московский Патриархат принял африканских клириков «в расплату и с целью дальнейших шантажа и мести» за действия Александрийского Патриарха, который признал украинских раскольников, считают в Александрийской Церкви.

Что касается клириков, принятых Русской Церковью, то члены Синода отметили, что они либо «сами отошли от своих обязанностей», либо «их происхождение неизвестно», и «хотя они называют себя православными, они никогда не имели отношение к Александрийскому Патриархату». При этом александрийские архиереи решили применить к этим клирикам «все необходимые в таком случае канонические прещения».

Впрочем, Александрийский Патриархат не стал в связи с этим разрывать евхаристическое общение с Русской Церковью, а лишь решил проинформировать Константинопольский Патриархат и другие Поместные Православные Церкви через их Предстоятелей по этому вопросу.

Следует признать, что для Александрийской Церкви — решение Московского Патриархата стало очень болезненным, однако ранее греки неоднократно заявляли, что разрывать евхаристическое общение из-за подобного рода разногласий нельзя, а потому во многом у них теперь связаны руки.

Русская линия