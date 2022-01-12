Глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, отказался работать с новым министром информации Казахстана Умаровым…

Евгений Примаков: «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью»

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это русофобскими взглядами чиновника, сообщает РИА Новости.

«Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова», — поделился Примаков в своем Telegram-канале.

Он привёл несколько высказываний политика, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их «навязанной диаспорой», а о Великой Отечественной говорит как о «чужой войне».

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром», — заявил Примаков.

При этом он подчеркнул, что Россотрудничество не занимается политической борьбой и не вмешивается в дела суверенных государств.

«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3 тысячи российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту», — написал глава Россотрудничества.

При этом он выразил надежду, что подобные компромиссы не смогут разрушить дружбу двух народов, а Умаров публично откажется от своих шовинистических взглядов.

Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.

«Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны», — отметил Умаров.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором часть членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.

Русская линия