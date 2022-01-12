В популярный и авторитетный словарь французского языка «Le Petit Robert» («Маленький Роберт») недавно было внесено гендерно-нейтральное личное местоимение «iel», представляющее собой слияние местоимений мужского «il» (он) и женского рода «elle» (она) в единственном числе, что вызвало негодование многих французов, сообщает Православие.Ru со ссылкой на британскую газету «Christian Today» и французские СМИ.

Некоторые расценивают данный шаг как навязывание американской политкорректности французскому обществу и культуре, а другие — как карикатуру, издевательство над французским языком. Дело в том, что французский, как и другие романские языки, гендерно ориентированный и находится в рамках традиционной бинарной системы. Большинство существительных французского языка либо мужского (например «книга», «шляпа»), либо женского (например, «стол», «коронавирус») рода.

Это уже не первая попытка сделать французский или другие «романтические» языки пропагандирующими содомию. Эти усилия, как правило, ни к чему не приводят. Для носителей и хранителей языка слишком многое поставлено на карту. Особенно это касается французов, которые считают, что попытки обезличить «язык любви» (французский) нацелены на превращение его «в язык алгебры».

Защита рода и пола в романских языках — не просто приверженность традициям. Многие считают, что проявление двух гендерных начал во французском языке является неотъемлемой частью его красоты.

Так, первая леди Франции Брижит Макрон отреагировала на появление в словаре нового гендерно-нейтрального местоимения следующими словами: «У нас красивый язык! И уместны лишь два местоимения — он и она».

Депутат французского парламента Франсуа Жоливе расценивает этот шаг как нападение на саму Францию, обвиняя авторов словаря в «активизме за дела, не имеющие ничего общего с нашей страной». Политик обратился в основанную ещё кардиналом Ришелье «Французскую академию», уже почти 400 лет являющуюся стражем французского языка и литературы, с просьбой запретить то, что он назвал «одиночной кампанией» и очевидным идеологическим вторжением с целью осквернения единого родного языка французов и подрыва его влияния.

Как сообщают СМИ, к протесту уже присоединились Марин Ле Пен, Эрик Земмур и другие французские политики.

Русская линия