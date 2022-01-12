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Сводка новостей от 12 января 2022

Удар по греческому этнофилетизму
До половины клириков Александрийского Патриархата могут перейти в Русскую Православную Церковь, считает иерей Георгий Максимов…

Православные в АфрикеРешение Русской Православной Церкви открыть свой Экзархат в Африке очень болезненно для греческих иерархов не только по тому, что церковная Москва решила принять ответные меры в связи с вторжением Фанара на Украину, но и потому, что это решение наносит серьёзный удар по церковной политике этнофилетизма греческих Патриархатов.

Как известно, во всех греческих Церквах существует проблема недовольства местных верующих тем, что в архиереи и священники в таких Церквах чаще всего избираются исключительно из числа греков, а местные жители оказываются не у дел. Эта политика греческого этнофилетизма в Церкви носит довольной давний характер, но с каждым годом этот вопрос становится всё более взрывоопасным.

Так, по мнению кандидата богословия, члена Межсоборного присутствия РПЦ иерея Георгия Максимова, до половины клириков Александрийского Патриархата в результате могут уйти в Русскую Православную Церковь из-за игнорирования греческими иерархами нужд африканских православных и насаждения ими эллинизма. Об этом он рассказал в лектории Российского православного университета «Крапивенский 4», сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Telegram-канал «Центр „Хризма“».

Отец Георгий считает, что присутствие Русской Церкви на Африканском континенте поможет развитию местного Православия и уврачеванию ранее возникших расколов, но для этого необходимы значительные усилия и средства. Священник прогнозирует, что это будет длиться не один год под пристальным вниманием противников Русской Православной Церкви.

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