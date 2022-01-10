В Казахстане сегодня объявлен День траура в память погибших военных и полицейских, которые пали во время массовых беспорядков…

10 января 2022 года в Республике Казахстан указом Президента страны К. Ж-К. Токаева объявлен общенациональный траур. В храмах Казахстана проходят заупокойные богослужения по погибшим в результате действий вооруженных бандитских формирований, сообщает Информационный отдел Казахстанского митрополичьего округа.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил заупокойную литию в домовом Иверско-Серафимовском храме резиденции главы Казахстанского митрополичьего округа в Алма-Ате.

В 14.00 по местному времени в Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты и в ряде храмов Казахстана в память о жертвах трагедии прозвучал колокольный звон.

Митрополит Александр выступил с обращением в казахстанских СМИ в связи с общенациональной трагедией.

«Тяжелейшее испытание переживает народ Казахстана в эти дни. Наша страна подвергалась коварному нападению экстремистов, которые использовали самые жестокие средства для того, чтобы запугать людей, заставить их выполнять свою порочную волю, уничтожить принципы добрососедства и терпимости, разрушить государственный суверенитет. Как отметил Президент Республики Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, „нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами“. Совершённые в священные Рождественские дни циничные злодеяния требуют решительного осуждения, всестороннего противодействия и безотлагательного усиления сотрудничества всего мирового сообщества по противодействию терроризму. Хаос и насилие должны быть остановлены во имя торжества правды и мирной жизни граждан», — сказал владыка Александр.

Глава Митрополичьего округа также отметил: «Православная Церковь Казахстана всецело поддерживает мудрое своевременное решение главы государства призвать на помощь в Республику миротворческие силы ОДКБ. Уже сейчас все мы видим добрые результаты по восстановлению в Казахстане безопасности и конституционного порядка, свидетельствующие о правильности и актуальности позиции Президента в решении этих вопросов. Здоровые силы общества должны сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны».

«Мы — народ Казахстана — одна большая многонациональная и многоконфессиональная семья. Постараемся в нелёгких обстоятельствах проявлять сочувствие, оказывать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помогать страждущим, ободрять опечаленных и унывающих, — продолжил архиерей. — В эти скорбные дни желаю родным и близким погибших утешения Свыше, раненым — скорейшего исцеления, всем, кто трудится для преодоления последствий случившегося — мужества и укрепления сил, а всему народу Казахстана — единодушия, сплоченности и решительности в борьбе с экстремизмом».

«Возношу молитвы Многомилостивому Богу о пострадавших и погибших. Сегодня духовенство Православной Церкви Казахстана совершит заупокойные богослужения о павших от рук террористов казахстанцах. Пусть Всемогущий Господь благословит нашу страну Своим миром!» — завершил свое обращение митрополит Александр.

Русская линия