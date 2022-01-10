«Озабоченность Блаженнейшего Патриарха Феофила нам очень близка», — подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя проблему сохранения христианского присутствия на Святой Земле, на актуальность которой указал Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви в связи с действиями радикальных иудаистских группировок, направленными, в частности, на вытеснение христианской общины из Иерусалима и его пригородов, сообщает Патриархия.Ru.

«Мы знаем всю эту историю и вообще знаем о трудностях, с которыми сталкивается Иерусалимская Церковь, — отметил Святейший Патриарх Кирилл в традиционном Рождественском интервью, вышедшем на телеканале „Россия“. — Мы солидарны с Блаженнейшим, мы его поддерживаем и будем, конечно, выступать в защиту Иерусалимского Патриархата, в том числе за сохранение принадлежащей ему собственности».

Принадлежность ряда паломнических домов Иерусалимского Патриархата в христианском квартале Иерусалима несправедливо оспаривается иудейскими радикалистскими общественными организациями. В случае, если эти строения отойдут радикалам, для миллионов ежегодно приезжающих в Иерусалим христиан может оказаться недоступным так называемый паломнический путь — берущая начало от Яффских ворот Старого города улица, которая ведёт к Храму Гроба Господня, а право прохода по этому пути к величайшей святыне для паломников может быть потеряно.

Святейший Патриарх Кирилл указал на огромную опасность искусственно подпитываемого религиозной идеей радикализма, «потому что религиозные войны — это то, от чего человечество страдало веками».

Русская линия