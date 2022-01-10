Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к верующим в храме святых Оптинских старцев в Минске после рождественской Литургии, заявил, что на фоне событий в Казахстане Белоруссия в усиленном режиме будет стремиться укреплять свои связи с братской Россией и Украиной, сообщает ИА Белта.

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьёзнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно, — заявил Александр Лукашенко. — Поэтому я и взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может.

И нам надо сделать всё, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошёл даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести — автокефалию, раскол нашей Церкви, и так далее и тому подобное. Вы это всё знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей.

Казахстан — это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Ещё раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут — в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому, чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего Православия и не только — те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Вот и вся философия. Я хочу, чтобы вы это понимали".

Русская линия