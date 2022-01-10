Предстоятель Албанской Православной Церкви заявил, что без соборного обсуждения разногласий раскол в мировом Православии будет лишь усугубляться…

«Утверждения, что в мировом Православии нет раскола, а есть лишь разногласия — сродни теории, что не существует коронавируса», — заявил Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий, комментируя решение Русской Православной Церкви принять в своей состав более ста клириков в Африке, сообщает «Благовест-инфо».

Экзархат в Африке был создан Синодом РПЦ 29 декабря. Ранее Русская Православная Церковь разорвала евхаристическое общение с Александрийским Патриархатом после того, как Патриарх Феодор II признал украинских раскольников и сослужил с Епифанием Думенко.

«С начала церковного кризиса на Украине мы уже подчёркивали — как в устной, так и письменной форме, — что время не лечит церковные разделения и расколы, — говорится в датированном 8 января письме Архиепископа Анастасия, которое приводит сайт Orthodox Times. — Напротив, оно лишь углубляет и обостряет их. Недавнее решение Московского Патриархата о создании Экзархата на Африканском континенте укрепляет изначальные страхи. Наряду с расколом среди миллионов православных украинцев возник новый раскол на чувствительном Африканском континенте, где на протяжении последних десятилетий развивалась православная миссия».

«Теперь простым африканцам Православие будут проповедовать два Патриархата, между которыми нет евхаристического общения. Соблазн и ослабление православного свидетельства по причине такого разделения очевидны», — пишет Предстоятель Албанской Церкви. Подобно вирусу, «раскол имеет много мутаций, и срочно необходимо лечение и вакцина, предписанная апостольским преданием, — примирение».

Архиепископ Анастасий также напомнил о своём призыве от 20 ноября 2019 года, в котором он призывал Константинопольский Патриархат, Русскую Православную Церковь и все Поместные Православные Церкви к урегулированию кризиса в мировом Православии, вызванного ситуацией вокруг «ПЦУ». «Этот настоятельный призыв по-прежнему актуален сегодня», — заявил Архиепископ Анастасий.

При этом в профанарских СМИ с негодованием восприняли заявление Предстоятеля Албанской Церкви, указав, что владыка Анастасий не стал осуждать действия Русской Церкви в Африке, а фактически признал их следствием признания Константинопольским Патриархатом украинских раскольников. С этим фанариоты никак не могут согласиться.

Русская линия