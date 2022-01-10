В опубликованной в одном из авторитетных британских изданий — газете The Times — статье Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III рассказал об угрозах христианскому присутствию в являющемся колыбелью христианства городе Иерусалиме и во всей Святой Земле, в том числе о нападениях на святыни, о преступлениях на почве ненависти в отношении христиан, а также о попытках ряда радикальных иудаистских групп получить контроль над несколькими зданиями в христианском квартале Иерусалима, что негативным образом отразится на возможности паломников пользоваться историческим «паломническим путем» к Храму Гроба Господня, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Много лет назад я служил священником на северо-востоке Англии, и я помню облачные январские дни, — заявил Патриарх Феофил. — Здесь в Иерусалиме, наслаждаясь ясной и теплой погодой, мы знаем, что значит жить во тьме. Как Патриарх Иерусалимский я имею честь возглавлять Греко-Православную Церковь на Святой Земле. Первым из ста сорока моих предшественников Церковь в Иерусалиме возглавил святой Иаков, брат Иисуса Христа. Как и многие другие главы Церквей, св. Иаков принял мученическую кончину за веру. Наша община видела расцвет и упадок империй. Мы пережили осады, вторжения, моровые поветрия и преследования и всегда оставались верными Господу нашему, потому что и во тьме мы знали, что Он — наш свет и наша жизнь.

В Евангелии от Иоанна мы читаем, что св. Иоанн Креститель «пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете» — Иисусе Христе. В течение двух тысячелетий это свидетельство и было миссией Церкви. Мы не просто хранители святынь, мы — живые свидетели Света Божия.

Как свидетели Света мы стремимся служить ближним в меняющихся и бросающих нам вызов обществах, в которых живем. Мы оказываем медицинскую помощь, предоставляем возможности для получения образования и занимаемся общественно полезной деятельностью, заботясь о престарелых, беженцах и обездоленных вне зависимости от их вероисповедания, национальности, уровня знаний или опыта работы. Мы принимаем миллионы паломников и храним святые места христианства. И исполняя всё это, мы ведём людей к Свету Христову.

Хотя мы совершаем добрые дела, над нашим присутствием в Иерусалиме нависла опасность. Наши храмы находятся под угрозой со стороны существующих в Израиле маргинальных групп радикалистского толка. Из-за действий этих экстремистов сионистского направления христианская община в Иерусалиме испытывает тяжкие страдания. Наши братья и сестры становятся жертвами преступлений, совершаемых на почве ненависти. Наши храмы постоянно оскверняются и подвергаются актам вандализма. Нашему духовенству часто угрожают. Цель этих радикальных группировок состоит в том, чтобы погасить свет христианской общины в Старом городе.

Недалеко от Храма Гроба Господня на «паломническом пути» стоят Яффские ворота — главный вход в христианский квартал Старого города. Идти этим путем значит идти вместе с христианской общиной в окружении многочисленных групп паломников из всех уголков мира на молитву в Храм Гроба Господня — место распятия и Воскресения Христа. В Рождество я с теми, кто проходит через Яффские ворота, направляясь в Вифлеем, чтобы отпраздновать там Рождество Христово.

Именно у Яффских ворот израильская радикальная группировка стремится завладеть двумя большими зданиями посредством незаконных сделок. Они хитрят, заявляя, что их физическое присутствие там не повлияет на уникальное своеобразие христианского квартала. Однако из их действий в отношении Странноприимного дома св. Иоанна, расположенного еще ближе к Храму Гроба Господня и захваченного ими обманным путем несколько лет назад, мы знаем, что их слова — ложь. Их действия станут катастрофой для всех христиан. Семьи, несколько поколений предков которых жили здесь, будут чувствовать себя непрошеными гостями в своем доме, а доступ паломников к месту рождения христианской веры окажется ограниченным.

Изменение статуса собственности у Яффских ворот станет бедой не только для живущих здесь семей и всемирной христианской семьи, но и для Святой Земли. Иерусалим — это дом трех монотеистических религий: иудаизма, христианства и ислама, издавна являющийся замечательным примером многообразного общества. Иерусалим — это духовная столица мира, в которой живет семья представителей разных религий, имеющих древнее и уникальное богатое наследие. В основе красоты этого города лежит его культурное и религиозное многообразие. Действия радикалов, предпринимаемые ими в целях исключения одной общины — христианской — реально угрожают существованию не только христианской семьи, но и самому Иерусалиму. Эту точку зрения поддерживают и многие иудеи, вместе с нами живущие на Святой Земле.

Мы все считаем, что эти радикалы не являются представителями Государства Израиль или еврейского народа. Для сохранения многообразия и самобытной природы всех кварталов Старого города они должны быть защищены ради блага Иерусалима и всего мира".

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