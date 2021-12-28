Русская линия
Сводка новостей от 28 декабря 2021

Число нападений на православные храмы в Косово неуклонно растёт
Власти Сербии заявили в 2021 году количество нападений на православные храмы и кладбища в крае выросло на 50 процентов…

Вот чем занимались в Косово албанские боевикиЧисло нападений на сербов и их объекты, в первую очередь, церковные, в Косово растёт, чему свидетельствует последнее осквернение православного кладбища, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, сообщает РИА Новости.

Жители многонационального села Кишница близ сербского монастыря и анклава Грачаница под Приштиной в воскресенье обнаружили, что восемь сербских надгробных памятников на местном кладбище разломаны и повалены, фрагменты разбросаны.

По словам главы канцелярии при правительстве Сербии «осквернение надгробных памятников позорно и является безумным шагом».

«Поразительна и статистика, по которой на территории Косово и Метохии в этом году отмечено на 50% больше инцидентов на национальной почве, чем годом ранее, из которых 20 нападений — на объекты Сербской Православной Церкви», — цитирует канцелярия своего директора.

«Дополнительно беспокоит факт, что эти цифры и далее растут при отсутствии адекватной реакции и защиты сербского населения», — говорится в заявлении Петковича.

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