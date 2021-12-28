Руководство Эрмитажа заявило, что не может вернуть Церкви раку Александра Невского, так как до сих пор идёт её реставрация…

Эрмитаж продолжает вести переговоры с представителями Русской Православной Церкви по вопросу передачи комплекса украшений гробницы Александра Невского в Александро-Невскую лавру, заявил в музея в ответ на призыв Патриарха Кирилла вернуть раку Церкви.

«В настоящее время комплекс украшений гробницы Александра Невского находится в реставрации, которая продлится ещё как минимум два года», — говорится в сообщении.

Накануне Патриарх Кирилл выступил за возвращение раки Александра Невского из Эрмитажа, где она хранится последние 100 лет, в Александро-Невскую лавру, где эта реликвия пребывала до революции.

Патриарх ознакомился с рапортом главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона относительно переговоров с руководством Эрмитажа о возможности возвращения раки в лавру. В резолюции на рапорт Патриарх написал, что необходимо продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости, то есть «возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята». При этом, указал Предстоятель РПЦ, возвращение святыни должно проходить при соблюдении требований специалистов по обеспечению её сохранности.

В последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку Церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в лавру копию раки. Патриарх Кирилл выступил против создания такой копии, подчеркивая, что рака уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии.

Управляющий делами патриархии митрополит Дионисий, глава Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий по благословению Патриарха Кирилла ведут переговоры с руководством Эрмитажа о возвращении монастырю раки благоверного князя Александра Невского. Однако, руководство Эрмитажа делает всё, чтобы затянуть процесс возвращения раки верующим.

Русская линия