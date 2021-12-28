Первый фестиваль года в честь этой даты пройдёт в парке «Россия-Моя история» на ВДНХ со 2 по 7 января…

В 2022 году в России отмечается 350 лет со дня рождения Петра I. Проект «Россия-Моя история» откроет год празднования масштабным бесплатным «Петровским фестивалем», который пройдет в 57 павильоне ВДНХ с 2 по 7 января. Мероприятие продолжит цикл просветительских фестивалей, который уже более 6 лет проводится Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Патриаршего совета по культуре, сообщает Православие.Ru.

Специально для гостей новогоднего праздника организаторы подготовили уникальную программу. Посетителей ждут реалистичные исторические декорации и герои в живой иммерсивной шоу-программе. Перед гостями павильона «Россия-Моя история» предстанут более 10 различных интерактивов, которые расскажут о том, что Петр I вложил в традицию празднования Нового года и об эпохе в целом.

«Помимо прочего фестиваль станет хорошей платформой для знакомства с личностью Петра, его широтой взглядов, выражаясь современным языком, инновационным подходом к развитию, его вкладом в формирования образа России на мировой арене. Важно отметить, что подобно фестивалю Александра Невского, который мы провели совместно с Министерством просвещения осенью 2021 года, Петр Великий являет достойный пример для подрастающих поколений — многие достижения, победы, планы были заложены или совершены им еще в молодом возрасте. Сравнивая с нынешней молодежью, скажем так, до окончания института» — рассказал член общественной палаты РФ, директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Программа шестидневного фестиваля сформирована таким образом, чтобы каждая тематическая зона рассказывала о вкладе петровских идей и реформ в развитие страны, поэтому начать знакомство с эпохой преобразований следует с мультимедийной экспозиции «Романовы», где наглядно представлена картина страны 18 века.

Иммерсивный раздел «Книгопечатание и каллиграфия» посвящен созданию первых средств массовой информации, введению гражданского шрифта развитию книжного дела. «Музыка» и «Бал» знакомят с культурой галантного времяпрепровождения и музыкальных предпочтений эпохи. Услышать аутентичные музыкальные инструменты, изучить и попробовать станцевать полонез, менуэт и англез, а также узнать, что такое гросфатертанц помогут специалисты-реконструкторы в атриуме павильона.

Яркая шоу-программа фестиваля дополняется увлекательными мастер-классами для детей и взрослых. Например, чтобы представить себе ежедневную жизнь Преображенского полка (особо любимого Петром Первым) можно принять участие в строевой муштре, узнав о нововведениях в петровской армии, а посетить «Лавку торговца» стоит любителям диковинных вещей и материальной культуры. «Плетение из лыка» и «Солдатики» предназначены для любителей исторического хенд-мейда, а тактильная экспозиции «Аристократия» и историческая фотозона посвящены жизни двора, приближенных к царю людей, ключевых исторических событиях, где актеры — герои эпохи, сами расскажут гостям праздника интересные факты и ответят на вопросы пытливых умов.

Уникальной частью фестиваля станет нетипичный экскурсионный проект, посвященный династии Романовых, в частности Петру I, реформам и тому, как деятельность Императора повлияла на историческую судьбу России.

Партнером «Петровского фестиваля» является Фонд новых форм развития образования. Фестиваль можно посетить бесплатно.

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