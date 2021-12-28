Русская линия
Сводка новостей от 28 декабря 2021

Доступ в храмы на Рождество Христово будет свободным
Никаких новых ограничений из-за коронавируса в Русской Православной Церкви вводить не будут…

Храм открытВ преддверии празднования Рождества Христова в Русской Православной Церкви заявили, что в связи с пандемией коронавируса священноначалие не планирует введения каких-либо дополнительных ограничений в храмах и празднования пройдут при свободно и при открытых для всех желающих храмах, сообщает Интерфакс.

«Доступ верующих в храмы и монастыри Русской Православной Церкви в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей, а также иных мер, предусмотренных «Инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей», — сообщила рабочая группа при Патриархе Кирилле.

Чувствующим признаки простудного заболевания настоятельно рекомендуется в целях заботы о ближних воздержаться от участия в богослужении и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые обеспечиваются православными телеканалами «Спас» и «Союз», а также многими приходами в сети Интернет.

Допуск в Храм Христа Спасителя, по сложившейся практике, будет вестись по приглашениям, которые распределяются по приходам Москвы.

Русская линия

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