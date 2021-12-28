28 декабря 2021 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания были представлены сообщения о деятельности синодальных учреждений Русской Православной Церкви.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил участников заседания за работу и поздравил с наступающим Новым годом.

Затем Святейший Владыка вручил церковные награды.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения председателю Синодального миссионерского отдела митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну была вручена Патриаршая памятная панагия.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Раменский Иринарх был награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени.

Завтра, 29 декабря, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Святейший Патриарх Кирилл возглавит последнее в 2021 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

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