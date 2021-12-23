Министерство здравоохранения Греции в четверг отменило массовые мероприятия в новогодние и рождественские праздники, а также обязало всех жителей носить маски для сдерживания распространения варианта коронавируса «омикрон», сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

Любопытно, что греческие власти пошли дальше всех в вопросе ношения масок и потребовали от граждан носить сразу две маски или маску повышенной степени защиты в общественном транспорте и магазинах. Меры вступят в силу в пятницу утром.

Кроме того, министр здравоохранения Греции Таноса Плевриса объявил, что дополнительные ограничительные меры ожидаются в 2022 году, в основном в отношении развлечений и спортивных мероприятий.

За весь период пандемии в Греции было выявлено более 1 млн случаев заражения вирусом и около 20,1 тыс. смертей от последствий болезни, в то время как 974, 8 тыс. человек выздоровели.

Нельзя не заметить, что всякий раз резкое ужесточение карантинных мер в Греции происходит под большие церковные праздники. Очевидно, что врагу рода человеческого очень хочется испортить христианам их праздники, а потому он пользуется темой коронавируса, действуя через греческих чиновников.

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