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Сводка новостей от 23 декабря 2021

Рождество по брони
Верующих в Греции призвали бронировать места в храме на рождественскую службу…

Богослужение во время карантина в греческом храмеМитрополит Яннинский Максим издал циркуляр, по которому верующие его епархии должны по телефону заранее резервировать себе место в храме на праздничные Рождественские службы, которые пройдёт в Греции 25 декабря по новоюлианскому календарю, сообщает РИА Новости.

В циркуляре говорится, что «в святые дни Рождества Господа нашего» разрешается присутствие в церкви верующих из расчёта один человек на два квадратных метра, и минимальное расстояние между людьми должно быть два метра. Чтобы обеспечить наибольшее присутствие верующих, издано руководство, которое действует для всех храмов Яннины и прихода в Мецово.

«Во избежание любого беспорядка и недоразумений верующих просят перед тем, как идти в церковь, связаться по телефону с ответственным в храме и гарантировать присутствие на службе», — говорится в циркуляре.

Митрополит просит оставаться дома и не идти в храм верующих, у которых есть какие-либо симптомы болезни — простуда, кашель, температура и другие.

Все верующие в церкви должны носить маску и соблюдать расстояние, говорится в циркуляре. О том, как быть, если места в храме окажется недостаточным для всех желающих, в документе не указывается.

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