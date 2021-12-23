Митрополит Яннинский Максим издал циркуляр, по которому верующие его епархии должны по телефону заранее резервировать себе место в храме на праздничные Рождественские службы, которые пройдёт в Греции 25 декабря по новоюлианскому календарю, сообщает РИА Новости.

В циркуляре говорится, что «в святые дни Рождества Господа нашего» разрешается присутствие в церкви верующих из расчёта один человек на два квадратных метра, и минимальное расстояние между людьми должно быть два метра. Чтобы обеспечить наибольшее присутствие верующих, издано руководство, которое действует для всех храмов Яннины и прихода в Мецово.

«Во избежание любого беспорядка и недоразумений верующих просят перед тем, как идти в церковь, связаться по телефону с ответственным в храме и гарантировать присутствие на службе», — говорится в циркуляре.

Митрополит просит оставаться дома и не идти в храм верующих, у которых есть какие-либо симптомы болезни — простуда, кашель, температура и другие.

Все верующие в церкви должны носить маску и соблюдать расстояние, говорится в циркуляре. О том, как быть, если места в храме окажется недостаточным для всех желающих, в документе не указывается.

Русская линия