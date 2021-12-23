Русская линия
Сводка новостей от 23 декабря 2021

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Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что православно-католический диалог, в котором председательствуют Рим и Константинополь, «превратился в обман»…

Уния Византии с РимомУния между Константинопольским патриархатом и Римско-католической церковью — соединение церквей при отказе православной от своего вероучения — не исключена. Такое мнение высказал в среду в интервью ТАСС председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, православно-католический диалог, в котором председательствуют Рим и Константинополь, «превратился в обман» из-за стремления последнего продвинуть идею «искусственного раздувания первенства Константинопольского патриархата».

«С православной стороны Константинополь пытается продвинуть такую модель церковного устройства, богословски её обосновывая, какой в Православной Церкви никогда не было», — отметил иерарх и добавил, что таким образом «под видом православного богословия в этом диалоге представляется какая-то новая концепция», с которой в Русской Православной Церкви не могут согласиться.

Прецедент унии между Константинополем и Римом, напомнил митрополит Иларион, уже неоднократно имел место, в последний раз — в середине XV века, когда на константинопольской кафедре «не было православного патриарха» (Митрофан II принял католическое вероучение). «Будет ли повторен такой опыт сейчас, мы не знаем, но действия Константинополя в последние годы непредсказуемы», — добавил архиерей.

Между православными и католиками уже более 1 тыс. лет существует масса богословских различий, многие из которых относятся к основам вероучения, а потому не позволяют прийти к компромиссу. По словам митрополита Илариона, Русская Православная Церковь не рассматривает вариант унии — когда сохраняется православная обрядность и «внешне всё остаётся то же самое», но вероучение полностью заменяется католическим.

Русская линия

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