22 декабря 2021 года в городском поселении Никольское Тосненского района Ленинградской области состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Молитва перед боем», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, сообщает ИА «Вода живая».

Бронзовая композиция, выполненная скульптором Салаватом Щербаковым, состоит из фигуры князя, за ним на каменном постаменте изображен скульптурный лик Христа Спасителя с иконы Спаса Нерукотворного. Мемориальный комплекс построен на месте, где, по преданию, великий благоверный князь Александр Невский молился перед Невской битвой. Памятник находится в центре парка площадью пять гектаров в форме православного креста, очертания которого подчеркиваются подсветкой. На территории установлены скамейки, светильники и прожекторы, выполнено мощение пешеходных дорожек, вдоль которых высажены березы и кусты кизильника, обустроен пешеходный мост через ручей. Для удобства туристов в парке установлен информационный стенд.

В торжественном открытии мемориала приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. В числе почетных гостей церемонию открытия посетили епископ Кронштадтский Назарий и епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.

После церемонии возложения цветов к собравшимся обратился Сергей Нарышкин, отметив, что «именно на невских берегах молодой новгородский князь одержал свою первую победу, наголову разгромив отряд шведских захватчиков». В дальнейшем князь Александр Невский и его дружина не раз вставали на защиту родной земли: через год после Невской битвы князь изгнал захватчиков из Копорья, освободив земли южнее Финского залива, а в 1242 году одержал историческую победу на Чудском озере. «Образ святого благоверного князя, защитника земель русских, всегда служил надежной духовной опорой нашего народа. Петр Первый с почтением относился к образу Александра Невского и избрал его в качестве небесного покровителя новой столицы Российской империи — Санкт-Петербурга. Уверен в том, что патриотический парк, который будет разбит здесь в знак памяти о победах этого величайшего правителя и русского народа, войдет в число наиболее посещаемых достопримечательностей Ленинградской области», — сказал он.

Владимир Мединский напомнил, что князю было 19 лет, когда он, получил здесь известие о высадке отряда шведов, вместе с дружинниками, многие из которых были моложе его, решил не ждать подкрепления и с небольшим отрядом атаковать противника. Согласно легенде, именно здесь князь Александр произнес знаменитую фразу: «Не в силе Бог, а в правде». Владимир Мединский подчеркнул, что по своему значению фигура князя Александра Невского сопоставима с королем Карлом Великим, но есть важная разница: империя Карла Великого просуществовала всего сорок лет после его смерти, а прямые потомки Александра Невского княжили в Москве и собирали русское государство в течение ещё 350 лет. В результате образовалась та страна, в которой мы живём сегодня. Он напомнил, что не так давно президент России открыл на Чудском озере масштабный мемориал, посвященный памяти великого князя и Ледового побоища, а через несколько месяцев планируется открытие памятника Александру Невскому в Казахстане, на пути великого князя в Орду, куда он отправлялся несколько раз с дипломатическими миссиями. Все это — часть большой мемориальной программы. Владимир Мединский выразил надежду, что мемориальный парк в Тосненском районе станет посещаемым и культовым местом для всей Ленобласти и Северо-Запада России.

Александр Дрозденко отметил, что образ святого князя тесно связан с историей Ижорской земли: получив известие о том, что шведы идут на Русь, князь Александр выдвинулся из Новгорода с небольшой дружиной и по пути останавливался в Старой Ладоге, первой столице Руси, — там, в церкви святого Георгия, был освящен его меч перед битвой. А на месте, где расположен монумент — оно называется Пустынька, и под ним находятся знаменитые Саблинские пещеры, — он молился и просил Бога дать ему силы победить шведов. Поэтому памятник и получил название «Молитва перед боем».

«Хочется подчеркнуть удивительное соединение в личности князя государственного мышления и святости, — сказал епископ Митрофан. — В своей жизни Александр Невский руководствовался евангельским заповедями, основной заповедью — любовью к ближнему. Мы знаем слова из Евангелия: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“ (Ин. 15:13). Он руководствовался этой любовью к ближним и был благословлен Богом. И для нашего отечества это огромное счастье — иметь такого святого в истории страны. Мы должны стараться руководствоваться мотивами этого великого человека, в судьбе которого соединились служение своей стране и святость».

Владыка Митрофан совершил чин освящения монумента.

Создателям мемориального комплекса и ряду организаций Ленобласти, которые принимали участие в благоустройстве территории и монтаже памятника, были вручены благодарственные письма.

Музыкальным сопровождением мероприятия стал колокольный звон в исполнении профессиональных звонарей. Церемонию завершил праздничный фейерверк.

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