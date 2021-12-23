Почти 60% украинцев выступают против переноса даты празднования Рождества Христова и перехода Церкви с юлианского на григорианский или новоюлианский календарь, сообщает СПЖ со ссылкой на данные Социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса 2 тысяч респондентов 20−22 декабря, 58% украинцев выступили против переноса даты празднования, а за — только 25%. 15% сказали, что им это безразлично, а один процент не имеет своего мнения.

При этом 71% опрошенных празднуют Рождество 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). И лишь 4% празднуют 25 декабря, а 18% опрошенных заявили, что празднуют и 25 декабря, и 7 января.

«Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе и в Киеве: около 40% поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше поддерживают эту инициативу опрошенные среднего и старшего возраста, а также греко-католики», — сообщает «Рейтинг».

Разговоры о необходимости перехода на новоюлианский календарь появились на Украине после того, как украинские раскольники были признаны Фанаром, который давно перешёл на «новый стиль». В связи с этим в «ПЦУ» хотели бы угодить Константинопольскому Патриарху и отказаться от юлианского календаря, однако опасаются, что переход на новоюлианский календарь лишь усилит каноническую УПЦ, которая строго держится древних традиций.

В настоящее время пять Поместных Православных Церквей продолжают жить по юлианскому календарю, в то время как девять остальных поддались давлению Фанара и перешли на новоюлианский стиль. Они празднуют Пасху Христову по-прежнему по старому календарю, а другие церковные праздники по новому. При этом по количеству верующих первые пять Церквей значительно превосходят всех остальных. Это Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская и Польская Поместные Церкви. Причём поляки ранее переходили на новоюлианский календарь, но затем отказались от этого нововведения и вернулись к юлианскому календарю.

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