Русская линия
Сводка новостей от 23 декабря 2021

Подавляющее большинство украинцев категорически против переноса даты Рождества Христова
Верующие украинцы отказываются переходить на новоюлианский календарь, которым пользуется Константинопольский Патриархат…

Дореволюционная поздравительная открытка с Рождеством Христовым. ФрагментПочти 60% украинцев выступают против переноса даты празднования Рождества Христова и перехода Церкви с юлианского на григорианский или новоюлианский календарь, сообщает СПЖ со ссылкой на данные Социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса 2 тысяч респондентов 20−22 декабря, 58% украинцев выступили против переноса даты празднования, а за — только 25%. 15% сказали, что им это безразлично, а один процент не имеет своего мнения.

При этом 71% опрошенных празднуют Рождество 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). И лишь 4% празднуют 25 декабря, а 18% опрошенных заявили, что празднуют и 25 декабря, и 7 января.

«Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе и в Киеве: около 40% поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше поддерживают эту инициативу опрошенные среднего и старшего возраста, а также греко-католики», — сообщает «Рейтинг».

Разговоры о необходимости перехода на новоюлианский календарь появились на Украине после того, как украинские раскольники были признаны Фанаром, который давно перешёл на «новый стиль». В связи с этим в «ПЦУ» хотели бы угодить Константинопольскому Патриарху и отказаться от юлианского календаря, однако опасаются, что переход на новоюлианский календарь лишь усилит каноническую УПЦ, которая строго держится древних традиций.

В настоящее время пять Поместных Православных Церквей продолжают жить по юлианскому календарю, в то время как девять остальных поддались давлению Фанара и перешли на новоюлианский стиль. Они празднуют Пасху Христову по-прежнему по старому календарю, а другие церковные праздники по новому. При этом по количеству верующих первые пять Церквей значительно превосходят всех остальных. Это Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская и Польская Поместные Церкви. Причём поляки ранее переходили на новоюлианский календарь, но затем отказались от этого нововведения и вернулись к юлианскому календарю.

Русская линия

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Подавляющее большинство украинцев категорически против переноса даты Рождества Христова
Верующие украинцы отказываются переходить на новоюлианский календарь, которым пользуется Константинопольский Патриархат...

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