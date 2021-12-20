Бывшему президенту Украины и лидеру украинской партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петру Порошенко украинские правоохранители попытались предъявить подозрение в государственной измене, и тот тут же отбыл из страны за границу, сообщает Lenta.Ru.

Как сообщил экс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и руководитель центрального штаба партии Порошенко Александр Турчинов, соответствующее подозрение было предъявлено Порошенко в рамках дела о закупках угля из Донбасса.

При этом он попытался оправдать своего шефа тем, что в 2014—2015 годах в этом регионе было военное обострение, и в то время украинское руководство смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность страны».

Экс-секретарь СНБО также добавил, что генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова не стала подписывать подозрение Порошенко и вместо неё это сделал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене ещё в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают вину бывшего президента республики в госизмене и его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований (ГБР) попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.

Когда Порошенко вновь сможет появиться на Украине, никто не знает. При этом многие отмечают, что в бытность президентом Порошенко не брезговал грязными приёмами против своих оппонентов, и теперь он столкнулся с тем же самым со стороны Зеленского.

О том, что Донбасс — это часть Украины утверждают все украинские политики, при этом, когда речь заходит о торговле с Донецком и Луганском и закупках угля, они делают вид, что Киев якобы берёт уголь неизвестно где, но только не на Донбассе. Это лицемерие и порождает такие высосанные из пальца уголовные дела, кои, наверняка, будут заведены и против самого Зеленского, когда он перестанет быть президентом.

Русская линия