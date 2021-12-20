Думенко в очередной раз выступил за перенос Рождества на 25 декабря. Но переводить «ПЦУ» на новоюлианский календарь не стал…

Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко в очередной раз выразил надежду на поэтапный перенос празднования Рождества Христова на Украине с 7 января на 25 декабря в течение 10 лет, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Страна.ua.

По словам лидера украинских раскольников, переход должен пройти не сразу, поскольку украинцев «пытаются делить и по языку, и по религии». Поэтому нужно «проводить просветительскую работу».

«Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить», — сказал Думенко. Он объяснил, что текущее положение дел на Украине связано в основном с традициями, которые уже устоялись в обществе.

«Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать», — заявил глава «ПЦУ».

Думенко понимает, что украинские верующие — очень консервативны, а потому переход «ПЦУ» на новоюлианский календарь, по которому живёт Фанар, не только не прибавит украинским раскольникам значимости, но серьёзно подорвёт даже те их позиции, на которых они сегодня держатся за счёт поддержки украинских властей.

Поэтому-то глава «ПЦУ» всё время вынужден говорить за всю Украину — вот, мол, когда страна будет праздновать Рождество 25 декабря, тогда и мы перейдём на новоюлианский календарь. То есть в переводе на русский это означает: «ПЦУ» перейдёт на новый календарь, «когда рак на горе свиснет». А пока в канун католического Рождества можно из года в год поднимать эту тему и говорить о необходимости просвещения и мудрости в этом вопросе.

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