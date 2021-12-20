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Сводка новостей от 20 декабря 2021

В Интернете открылся новый сайт Псково-Печерского монастыря
На портале можно отправиться в виртуальную экскурсию по обители и даже посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения…

Псково-Печерский монастырьНа днях был открыт новый сайт Псково-Печерского монастыря, сообщает Православие.Ru. Портал обители отныне доступен по адресам:

https://www.pskovo-pechersky-monastery.ru и

https://печоры.рф

На сайте можно познакомиться с историей монастыря, её устроением, святынями. Есть раздел с жизнеописаниями святых и подвижников, можно отправиться и на виртуальную экскурсию.

В разделе для паломников можно найти всю информацию о монастырских гостиницах, трапезе. Пока доступно онлайн-бронирование только в монастырской гостинице, но в ближайшее время это будет доступно и в Паломническом центре.

На сайте можно получить подробное описание экскурсий, координаты Экскурсионной службы. В ближайшее время планируется сделать онлайн-бронирование экскурсий.

В «Галерее» можно смотреть прямые трансляции праздничных богослужений.

А в разделе «Заказать поминовение» теперь можно подать требы онлайн.

На сайте указаны ссылки на наши официальные группы в соцсетях:

https://www.instagram.com/pskovo_pechersky_monastery

https://www.vk.com/pechory

https://www.facebook.com/groups/pechory

К другим группам, так или иначе использующим имя Псково-Печерского монастыря, собирающим пожертвования и предлагающим подать требы, обитель отношения не имеем и не несёт ответственности за публикуемую там информацию.

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В Интернете открылся новый сайт Псково-Печерского монастыря
На портале можно отправиться в виртуальную экскурсию по обители и даже посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения...

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