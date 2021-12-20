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Сводка новостей от 20 декабря 2021

Святейший Патриарх Кирилл посетил Санкт-Петербург
В ходе поездки Предстоятель Русской Православной Церкви посетил место погребения своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых…

Патриаршие символы19 декабря 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Патриархия.Ru.

В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий; ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан; секретарь епархиального управления Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Сергий Куксевич; духовенство Северной столицы.

На Никольском кладбище Лавры Святейший Патриарх Кирилл совершил литию на могиле своего духовного наставника — приснопамятного митрополита Никодима (Ротова), а также помолился на могилах митрополитов Антония (Мельникова, 19.02.1924 — 29.05.1986) и Иоанна (Снычева, 09.10.1927 — 02.11.1995).

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел рабочую встречу с главой Санкт-Петербургской митрополии митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

По окончании встречи Предстоятель Русской Церкви посетил Троицкий собор Александро-Невской лавры, где поклонился мощам благоверного великого князя Александра Невского и чтимой иконе Божией Матери «Невская Скоропослушница». Святейший Владыка благословил верующих, молившихся за уставным богослужением, и пожелал им помощи Божией.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении митрополита Варсонофия посетил Большеохтинское кладбище Санкт-Петербурга. На кладбище Святейший Владыка совершил литию на месте погребения своих благочестивых родителей — протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви отбыл в Москву.

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Святейший Патриарх Кирилл посетил Санкт-Петербург
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