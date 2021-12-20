Большинство насельников монастырей Святой Горы Афон, а также подавляющее большинство келлиотов, в вопросе коронавируса решили положиться на волю Божию и не стали вакцинироваться от коронавируса, несмотря на настоятельные просьбы и даже требования греческих властей, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Трость Cкорописца».

По данным портала, ссылающегося на свои источники на Святой Горе, в монастыре Симонопетра вакцинированы все монахи (кроме 5 — 6 братий). В Ксенофонте — почти все монахи. В Пантократоре отказались прививаться 4 — 5 монахов. В монастыре Ставроникита из 27 монахов 6 не сделали прививку. В Иверском из примерно 30 насельников 10 не сделали прививку. В Кутлумуше из 25 монахов — не привиты 7 человек.

В монастыре Ватопед, до того, как в сентябре игумен Ефрем сделал объявление в поддержку вакцинации, из 110 монахов отказались от вакцинации 80 человек, а 30 человек согласились. В настоящий момент в монастыре 65 человек не вакцинировано и примерно 45 вакцинировано.

В монастыре Новый Есфигмен оба насельника вакцинированы. В монастыре Святого Павла вакцинированы только 3 монаха. В монастыре Великая Лавра из 50 монахов сделали прививку 7 человек.

Также отказались вакцинироваться монахи таких монастырей, как Дионисиат (общим решением братии), Филофей, Каракалл, Констамонит, Ксиропотам, Григориат, Дохиар, болгарский монастырь Зограф, сербский монастырь Хиландар, Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, Старый Эсфигмен (из примерно 120 монахов ни один не вакцинирован).

Не вакцинированы также 95% келлиотов.

Данная статистика является большой головной болью для греческих властей и представителей Константинопольского Патриархата, которые в настоящее время настоятельно призывают всех пройти вакцинацию.

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