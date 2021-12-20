Российские власти совершают серьёзную ошибку, отвечая на недоверие населения к вакцинации, шельмованием оппонентов и принуждением к прививкам и QR-кодам, считает владыка…

Митрополит Екатеринбургский Евгений: Чиновники Минздрава и Роспотребнадзора — не святые отцы. Но из QR-кодов сейчас почему-то делают очередную квазирелигию

Глава Екатеринбургской митрополии митрополит Екатеринбургский Евгений в своём Telegram-канале предельно откровенно высказался по поводу того, что происходит сегодня в России в связи с пандемией коронавируса и намерением властей ввести по всей стране QR-коды. Ниже мы приводит высказывание владыки целиком:

«Мы наблюдаем как-то, что должно оставаться в границах медицины, науки и администрирования, начинает превращаться в квазирелигию. Я не ученый. Я монах и епископ Церкви Христовой. И как пастырь обязан сказать своё слово.

Нам говорят, что сопротивление вакцинации обрело характер оккультизма. Но точно так же на совершенно религиозных, а не научных, постулатах зиждется и употребление QR-кодов.

Неоспоримостью, незыблемостью и неизменностью обладают только вечные истины Божественного Откровения. Они принимаются с верой, не зависящей от того, сможешь ли ты экспериментально доказать, что любовь лучше ненависти, верность лучше предательства, а сострадание — лучше равнодушия.

Наука же всё время в поиске. Она прирастает новыми теориями. Всё требует доказательств или опровержения — за исключением редких аксиом, которые, кстати, тоже нуждаются в обосновании, и к ним применяются жёсткие научные критерии. А новые открытия порой радикально меняют предыдущие концепции. Там, где прекращаются поиск и сомнения — прекращается и сама наука.

Сомневающихся можно называть неграмотными. Шутить, что нынче все стали вирусологами. Обвинять оппонентов во всех бедах человечества. Но это не приведёт ни к чему, кроме вражды и разделения общества. Ведь там, где доверия уже нет, остаётся лишь один эффективный путь. И это не агрессия, это — просвещение.

Сейчас можно ознакомиться с различными мнениями учёных. Но узнать, на чём эти мнения основаны, простому человеку практически невозможно. Скажете, что и не нужно? Возражу. Чиновники Минздрава и Роспотребнадзора — не святые отцы. Одного авторитета мало. Надо взять на себя труд и объяснить. Даже детей в школе учат доказывать теоремы.

А из QR-кодов делают очередную квазирелигию. Код стал аналогом крестика для христианина и обрезания для иудея — символом Завета, принадлежности к избранному народу. Его употребление совершенно ритуально. Сама форма удобна и не внушала бы страха, если бы основывалась на прозрачной, понятной и научной логике. Но так ли это?

QR-код обозначает, что его обладатель вакцинирован? Нет. И далеко не все вакцины дают право на его получение. Обладатель кода не опасен или защищён? Нет, вакцинированные могут болеть и переносить вирус. 11 из 16 заразившихся штаммом «омикрон» в нашей стране были вакцинированы. Есть антитела? Нет. И по поводу антител учёные до сих пор спорят.

Тогда каким образом QR-код защищает нас от пандемии? Где можно ознакомиться с этими данными? Какой научный, верифицируемый признак, общий для всех владельцев QR-кода, положен в основу системы? Бесконечные изменения сроков действия основываются на каких научных изысканиях?

Где гарантия, что, когда вирус ослабнет и, Божией милостью, пандемия сойдёт на нет, нам не скажут, что это произошло лишь благодаря QR-кодам? И под этим удобным предлогом цифровые метки не останутся навсегда? Что эту конструкцию не захотят использовать далее для введения социальных рейтингов и прочих алармистских ужасов?

Вопросов всё прибавляется, а ответов пока нет. А что есть? Недоумение, недоверие, страх, разделение, агрессия.

В первый год пандемии врачей героизировали. Второй год заканчивается стигматизацией почти половины медиков (40% по данным различных соцопросов), которые, в силу своих профессиональных компетенций, осмеливаются так или иначе сомневаться в навязанном «бигфармой».

Общество расколото. И впервые, пожалуй, со времен Гражданской войны расколото по-настоящему. Столкнувшись с квазирелигией «антиваксеров», власть выдвинула не науку, а противостоящую QR-религию.

Я не против вакцин или технических новшеств. Вакцины могут быть живительны, а коды безопасны. Я против того, чтобы эти явления облекались в религиозные одежды. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», — говорит Господь. Поэтому, отдавая религиозную веру лишь Богу, в остальных вопросах надо вернуть науку на место.

Русская линия