Несмотря на большие финансовые проблемы и кабалу кредиторов, в которую попала Греция из-за своих многочисленных долгов, греческие власти продолжают оказывать финансовую поддержку греческим Церквам и, в первую очередь, Александрийскому Патриархату, глава которого Патриарх Феодор регулярно посещает Афины и отчитывается перед чиновниками о «многогранной пастырской, благотворительной и социальной работе, проводимой Александрийским Патриархатом в Египте и на всем Африканском континенте».

Вот и на сей раз в середине декабря Патриарх Феодор прибыл в Афины, где 14 декабря встретился с Архиепископом Афинским Иеронимом, а также с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В ходе беседы с Предстоятелем Элладской Церкви Патриарх Феодор поблагодарил его за помощь и поддержку, которые Элладская Церковь оказывает Александрийскому Патриархату. При этом он сослался на свою недавнюю поездку в Уганду, Танзанию и Южную Африку и рассказал о греческом элементе, который там существует.

Со своей стороны, Архиепископ Иероним не стал стеснять себя в выражениях и отметил, что «нас многое связывает, но в основном миссия, усилия по удовлетворению великих потребностей Александрийского Патриархата». Таким образом, он открыто дал понять, что глава Александрийского Патриархата прибыл в Грецию как проситель.

Позднее министр иностранных дел Никос Дендиас также провёл встречу с Патриархом Феодором. В ходе этих переговоров потребности Александрийского Патриархата, судя по всему, обсуждались лишь в целом, без каких-либо подробностей. А потому уже 15 декабря с Патриархом Феодором встретился заместитель министра иностранных дел Андреас Кацаниотис.

В ходе этой встречи, которая состоялась на подворье Александрийского Патриархата в Афинах, Патриарх Феодор подробно проинформировал Андреаса Кацаниотиса о «многогранной пастырской, благотворительной и социальной работе, проводимой Александрийским Патриархатом в Египте и на всем Африканском континенте».

В ответ Кацаниотис высоко оценил деятельность Патриархата и его вклад в сохранение православной традиции в регионе, а также подтвердил поддержку и постоянный интерес Греческого государства к этой деятельности, выразив желание посетить Египет.

Таким образом свою поездку в Грецию Патриарх Феодор может считать успешной. Для нас же немаловажно будет понять, чем была вызвана такая перемена взглядов главы Александрийского Патриархата, ранее выступавшего против признания украинских раскольников и вторжения Фанара на Украину, а затем неожиданно начавшего поминать главу ПЦУ.

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