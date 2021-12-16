Посетить Соловецкий монастырь отныне можно только со справкой о перенесённом коронавирусе, QR-кодом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом…

В указе губернатора Архангельской области от 7 декабря 2021 г. об усилении ограничительных мер в связи с дальнейшим ростом числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) внесены уточнения, которые касаются правил передвижения по территории региона, сообщает сайт Соловецкого монастыря.

В частности, приведен к единообразию перечень документов, которые могут быть предъявлены гражданами для посещения торговых объектов, организаций общепита, культуры и других, а также перечень документов, которые могут быть предъявлены гражданами для посещения Соловецкого архипелага.

Единый перечень включает действующие:

— QR-код или бумажный сертификат о вакцинации;

— справка с отрицательным результатом ПЦР-теста;

— справка о перенесении заболевания не ранее шести месяцев назад;

— справка о наличии противопоказаний к вакцинации.

При этом справка с отрицательным результатом ПЦР-теста должна быть выдана не ранее, чем за три календарных дня до приезда на Соловки.

С учётом таких изменений исключена возможность въехать на Соловки с положительным результатом теста на антитела IgG (справка выдана не ранее, чем за два месяца до дня прибытия на территорию) и с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены (справка выдана не ранее, чем за три календарных дня до дня прибытия).

Также снято предусмотренное до настоящего времени ограничение на шестимесячный срок действия сертификата профилактической прививки от COVID-19.

Кроме того, требование по изоляции теперь не распространяется на граждан, проживающих совместно с теми, кто обязан соблюдать режим изоляции по приезде с территорий иностранных государств.

Русская линия