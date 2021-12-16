Полиция начала розыск тех, кому помешал христианский символ на общественном кладбище…

Неизвестные преступники спилили православный крест на могиле жителя Набережных Челнов Виктора Смирнова в Актанышском районе Татарстана. Преступление вызвало широкий общественный резонанс и возмущение православных христиан Татарстана, а потому полиция начала активный розыск вандалов, сообщает Интерфакс.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов сообщил, что акт вандализма произошёл на общественном кладбище, где могут быть похоронены представители любых конфессий. «В нашем районе проживает 98% татар, но также есть русские и марийские населенные пункты, живут люди других национальностей. Мы всегда жили очень дружно, и этот факт с могилой нас насторожил. Мы считаем это вандализмом», — сказал Фаттахов.

Он добавил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, и что сам он держит эту ситуацию на контроле. При этом Фаттахов подчеркнул, что сотрудники муниципалитета проводят беседы с населением. «Правоохранительные органы работают по этому делу. Я лично беседовал с родителями усопшего, и все их требования по восстановлению могилы будут выполнены», — добавил Фаттахов.

В свою очередь, в Казанской епархии Русской Православной Церкви отметили, что «данная ситуация не отражает политики властей Республики Татарстан, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

В то же время в Церкви считают, что «этот опасный частный прецедент может навредить дальнейшему развитию добрососедства», а потому «данная ситуация не может быть оставлена без соответствующей правовой оценки действиям руководства района, местных правоохранительных органов и имама-мухтасиба Актанышского района».

В завершение в Татарстанской митрополии отметили, что «готовы оказать помощь родственникам раба Божия Виктора в установке нового надгробия».

Русская линия