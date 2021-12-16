Исключений для посещения храмов и религиозных организаций в принятом законе пока нет. Ожидается, что оно будет внесено во время второго чтения…

16 декабря 2021 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве регионов вводить QR-коды в общественных местах, в том числе в храмах. В ходе пленарного заседания в поддержку проекта выступили 329 депутатов, против высказались 87. Ещё один парламентарий предпочел воздержаться от голосования, сообщает газета «Известия».

Внесённый 12 ноября законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесённом коронавирусе. Ограничения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. При этом исключений для храмов в законопроекте пока нет.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом. 14 декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержал комитет Госдумы по охране здоровья.

Помимо нормы о QR-кодах в общественных местах, в Госдуму был также внесён проект, регулирующий порядок использования цифровых документов на железнодорожном и авиатранспорте. 13 декабря инициатива была снята с рассмотрения. Решение было принято на основе учёта мнений регионов и обращений граждан.

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