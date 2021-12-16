Константинопольский патриарх Варфоломей принял делегацию из раскольнической «Македонской православной церкви» во главе с «епископом» Антанийским Парфением (Фидановским) в своем Патриаршем соборе в Стамбуле (Турция), сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Religija.mk.

В делегации кроме «архиерея» были «монахи» и «монахини» из четырёх монастырей «Македонской церкви». Во встрече также принимал участие помощник патриарха Варфоломея митрополит Халкидонский Эммануил, который ранее был одним из активных организаторов вторжения Фанара на Украину в пределы канонической территории Русской Православной Церкви.

Отмечается, что это первый случай, когда Патриарх Варфоломей принял такую делегацию раскольников из Северной Македонии. «Святейший Патриарх произнёс соответствующее обращение, в котором выразил отеческую заботу обо всех нас и нашей Церкви. В конце мы все получили от него благословение, поцеловав его святую правую руку», — передает сайт слова членов делегации.

Таким образом, становится очевидным, что на Фанаре приступили к подготовке вторжения в пределы Сербской Православной Церкви, и то, что ранее Патриарх Сербский и сербские архиереи (в отличие от Русской Церкви) приняли участие в Критском соборе, фанариотов нисколько не смущает. Они нацелены на то, чтобы закрепить за Константинопольским Патриархатом особые права вмешиваться в дела любой Православной Церкви, а потому не намерены останавливаться, несмотря ни на что.

Русская линия