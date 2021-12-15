Русская линия
Сводка новостей от 15 декабря 2021

В храм без QR-кода
Депутаты Госдумы намерены оставить на усмотрение губернаторов вопрос о QR-кодах для посещения храмов…

QR-кодГосударственная Дума предложит правительству России проработать вопрос о том, в какой мере закон о введении COVID-сертификатов в России будет регулировать посещение религиозных организаций, сообщает Интерфакс.

Соответствующее положение зафиксировано в проекте постановления Госдумы, который планируется принять вместе с законом о QR-кодах для посещения общественных мест 16 декабря. Проект постановления вносится на рассмотрение ответственным комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

Согласно тексту проекта, правительству рекомендуется до рассмотрения закона о QR-кодах во втором чтении проработать вопрос предоставления гражданам возможности посещения храмов и сооружений религиозных организаций без предъявления документации, «если иное не установлено высшим должностным лицом субъекта РФ».

Сейчас законопроект о QR-кодах не предусматривает особенности посещения храмов, в нём лишь указано, что губернатор может вводить в своём регионе посещение некоторых общественных мест по QR-кодам. Это прямо касается розничной торговли (кроме аптек и продовольственных магазинов), кафе и ресторанов, организаций культуры и массовых мероприятий, причём губернатору даётся право расширить этот список.

Вопрос о посещении храмов по QR-кодам уже поднимался Общественной палатой РФ. Палата направляла в Думу официальное заключение, в котором, в частности, предложила расширить перечень мест, где QR-коды требовать не будут, — включив туда храмы и религиозные организации традиционных конфессий, а также поликлиники, больницы и стоматологические кабинеты.

Русская линия

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